Vídeo: dois homens são presos por aplicar golpes em idosos em banco na Tabuleta

Dois homens foram presos na manhã desta sexta-feira (07) suspeitos de aplicarem golpes em idosos no banco Bradesco localizado na avenida Barão de Gurgueia, no bairro Tabuleta, zona Sul de Teresina. As prisões ocorreram nas imediações do condomínio Dom Avelar.

Segundo informações de uma funcionária do banco, que preferiu não ser identificada, os suspeitos já são conhecidos por aplicarem golpes em idosos. De acordo com ela, um dos homens oferece ajuda à vítima desacompanhada para sacar o benefício. Em posse da senha e do cartão da vítima, ele acessa a conta dos idosos nos terminais de autoatendimento. "Só que ele diz que a operação não deu certo, e pede pro idoso entrar na fila pra procurar um funcionário do banco. Enquanto isso, o comparsa saca o dinheiro no caixa", diz a funcionária. Na manhã de hoje, populares perceberam a movimentação suspeita e interceptaram a ação. Os homens foram presos e conduzidos à Central de Flagrantes de Teresina.

