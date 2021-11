Vídeo: depósito da Farmácia Drogasil pega fogo na Frei Serafim

Um incêndio de grandes proporções atingiu, por volta das 22h30 da noite deste sábado (20), o depósito da Farmácia Drogasil, localizada no cruzamento da Avenida Frei Serafim com a Rua Desembargador Pires de Castro, no Centro de Teresina.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter o incêndio antes que as chamas se alastrassem por todo o estabelecimento. Segundo informações preliminares, o fogo atingiu o depósito da farmácia, que fica localizado no segundo andar do imóvel.

Um vídeo gravado por populares mostra que era possível ver as chamas da calçada do prédio. Até o momento não há informações sobre o que teria iniciado o incêndio ou o prejuízo causado.









Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!