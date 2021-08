VÍDEO: delegado do Maranhão tem a arma roubada em assalto na zona Sul de Teresina

Um delegado da Divisão de Homicídios de Timon teve sua arma roubada durante assalto ocorrido na noite desta segunda-feira (30) na zona Sul de Teresina. Antônio Valente estava em um comércio localizado no bairro Cristo Rei quando o estabelecimento foi invadido por dois homens armados que anunciaram o roubo. Entre os pertences levados por ele estava a pistola com registro da Polícia Civil do Maranhão pertencente ao delegado.



O momento da fuga dos criminosos foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Segundo a polícia, eles chegaram a pé saíram a pé, mas mais na frente acabaram roubando um veículo, uma motocicleta, e empreenderam fuga nele. Mas os suspeitos não conseguiram ir muito longe.





É que quando eles trafegavam pela Avenida Maranhão, foram pegos em uma barreira do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE), que já estava de posse do vídeo com as imagens do assalto e da descrição dos suspeitos. De acordo com o relatório da operação, com os assaltantes foram apreendidas a pistola do delegado, um revolver calibre 38 com cinco munições e a motocicleta usada na fuga.



Foto: Divulgação/PMPI

Os presos, segundo o BPRE, são todos maiores de idades e foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Teresina, onde foram autuados e transferidos para o presídio. A arma já foi restituída ao delegado.

