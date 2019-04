Segundo uma denúncia feita ao O DIA por policiais militares lotados no 11º Batalhão de Polícia Militar de Timon, município localizado na região metropolitana de Teresina, as viaturas responsáveis pelo policiamento ostensivo estão paradas por falta de combustível. Já o comando da PM de Timon, em contato com o O DIA, negou a informação e disse que as viaturas estão rodando normalmente.



Viaturas estão paradas por falta de combustível em Timon, diz policial. (Foto: Divulgação/PM Timon)



De acordo com um dos policiais militares, que preferiu não ser identificado com medo de represálias, a crise de combustível teria iniciado ainda em dezembro de 2018. Segundo ele, a ordem é para que as viaturas fiquem paradas em determinados pontos para economizar combustível.

“Esse final de semana zerou totalmente, durante a semana ficamos aquartelados para não sair”, revelou o PM, acrescentando que foi feito um revezamento de viaturas na rua para evitar o consumo de gasolina.

Em entrevista ao O DIA, o comandante do 11º BPM, o tenente-coronel Schneider, informou que o batalhão possui cinco viaturas e negou a crise de abastecimento. Segundo ele, todos os veículos estão sendo abastecidos normalmente e continuam rodando no município.

Nathalia Amaral