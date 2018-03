Viaturas e etilômetros integrarão fiscalização em rodovias do Estado

Três viaturas e oito etilômetros foram entregues à Polícia Militar pelo Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran-PI), em solenidade no Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE), nesta sexta-feira (23), que serão utilizados em ações de combate à alcoolemia no trânsito e prevenção de acidentes. Só neste ano, de janeiro a fevereiro foram realizadas 6275 abordagens em Teresina com 536 remoções de veículos e 969 autos infracionais.





Foto: Assis Fernandes/ODIA

O comandante Coronel Francisco Ferreira Ramos explica que os aparelhos e viaturas farão parte das atividades diárias de blitz, realizadas dentro de Teresina e nas rodovias do Estado. “Para que possamos constatar uma alcoolemia é preciso que nós tenhamos esse aparelho. Vamos apresentá-lo ao condutor que caracterize a alcoolemia. O condutor pode se negar, não é obrigado a constituir prova contra si, mas ele se negando, nós temos outros mecanismos, que é conduzi-lo ao IML para que seja submetido a exame. Porém, o etilômetro é a prova técnica”, ressalta.

O cabo Iromar, afirma que o novo equipamento é capaz de captar o odor de álcool dentro do veículo em consulta preliminar, ou seja, antes de solicitar o exame do bafômetro. Os policiais foram instruídos na última quarta-feira para uso do etiliômetro. “Se eu abordo um veículo, quatro pessoas dentro dele, se tem o odor de álcool, que o aparelho vai detectar, já vou solicitar que o motorista faça o exame. Então, o aparelho nos traz umas ferramentas que vão dar uma sustentabilidade e definição do procedimento. Umas das ferramentas que vêm para facilitar o nosso trabalho”, aponta.

Feriadão

Durante a Semana Santa, Coronel Ramos afirma que as blitz acontecerão de forma regular. “Nós temos um ritmo de blitz e elas continuam. A atenção se volta para as rodovias, em razão do deslocamento de pessoas pelas cidades, mas nós continuamos fazendo as nossas blitz diariamente”, garante.

Abordagens em blitz



Janeiro de 2018: 3715 abordagens; 228 veículos removidos; 31 CNH recolhidas; 223 condutores sem habilitação; 571 auto infrações.

Fevereiro de 2018: 2560 abordagens; 128 veículos removidos; 11 CNHs recolhidas; 101 condutores sem habilitação; 398 auto infrações.

Luiz Carlos de OliveiraValéria Noronha