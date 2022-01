Viatura da Polícia Militar é recebida a tiros no Promorar, zona Sul de Teresina

Uma viatura da Polícia Militar do Piauí foi recebida a tiros na manhã deste domingo (09), ao fazer rondas no bairro Promorar, zona Sul de Teresina. Os militares foram surpreendidos por dois elementos com o rosto coberto, que dispararam contra a guarnição.



(Fotos: Divulgação/PM-PI)

Segundo o capitão Sousa Lima, comandante da 2ª Companhia Independente do Promorar, a guarnição da Força Tática estava fazendo rondas na região quando um morador abordou os militares informando que acabara de ser assaltado por dois indivíduos. Ele informou a direção que os suspeitos seguiram e as características físicas.



“A Força Tática entrou na região, no Parque Vitória, e se deparou com dois indivíduos com as características. Eles estavam com as camisas enroladas na cabeça, como um capuz, e com a arma na mão. Ao avistarem a guarnição, atiraram contra a viatura, audaciosos, e fugiram. A guarnição foi atrás e prendeu os dois. Eles foram encontrados com um revólver, seis munições, três delas deflagradas”, conta o comandante.



Ao atiraram na viatura, a guarnição respondeu a tiros e um dos suspeitos foi atingido com um tiro no braço. O homem recebeu atendimento médico e seu quadro clínico é estável. “Acreditamos que eles iam fazer mais roubos na região. Qualquer bandido que ache que amedronta a polícia, atirando na viatura, vai ter a resposta a altura. Para nós não tem brincadeira não”, acrescentou o capitão Sousa Lima.



A vítima reconheceu os dois suspeitos como sendo Márcio da Silva Torres (29) e Francisco de Assis (43). A Polícia Militar encaminhou os dois à Central de Flagrantes, onde estão sendo feitos os procedimentos legais.

