Vereador denuncia que golpistas estão usando sua imagem em site

O vereador Luiz Lobão (MDB) informou nesta quinta-feira (4) que sua imagem estaria sendo utilizada por um perfil no site de vendas online OLX, com o objetivo de aplicar golpes.

Segundo Lobão, além de usar sua foto no site, os golpistas também estariam se passando pelo parlamentar no aplicativo Whatsapp.

A imagem da esposa do vereador também estaria sendo exposta pelos golpistas.

Luiz Lobão fez um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Virtuais para que o caso seja investigado.

"Peço a atenção de todos e cuidado para não ser lesado por esta pessoa. Eu não estou vendendo carro algum e não tenho perfil na OLX. Estou nas redes sociais com contas apenas no Instagram e Facebook. Solicito que denunciem, caso sejam abordados por este perfil falso. Da minha parte, já estou tomando as devidas providências para solucionar o problema. Peço desculpas àqueles que foram lesados por este criminoso que está usando minha imagem para aplicar golpes", afirmou o emedebista.

Cícero Portela