Vendedor ambulante é morto com tiro no órgão genital na zona Norte

O vendedor ambulante Albertino Nascimento Fonseca, de 52 anos, foi morto a tiros no final da tarde de ontem (30), na rua Jornalista Climério Lima, na Vila do Avião, zona Leste de Teresina. A vítima foi alvo de cinco disparos de arma de fogo, que atingiram seu rosto, pernas e até mesmo o órgão genital.

Vítima foi morta com disparos de arma de fogo. (Foto: Chico Filho/O Dia TV)

De acordo com a Polícia Militar, a vítima recebeu uma ligação de uma pessoa ainda não identificada para tirar goteiras em uma casa. Assim que saiu da sua residência, Albertino Nascimento foi abordado por um carro de cor preta, de modelo não especificado, e foi alvejado pelos disparos.



Segundo informações de populares, o homem era suspeito de importunar mulheres dentro do transporte coletivo. No entanto, essa informação não foi confirmada pela Polícia. Apesar disso, a perícia confirmou que os tiros que atingiram as pernas da vítima tinham como alvo o órgão genital.

A vítima morreu na hora. O corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML). Até o momento não há informações sobre os suspeitos de terem cometido o crime ou da motivação do homicídio.





Nathalia Amaral, com informações de Chico Filho.