Veículo de carga roubado em São Paulo é recuperado na BR-343

Um veículo de carga modelo Mercedes Benz de cor branca foi recuperado por policiais rodoviários federais na cidade de Parnaíba, litoral piauiense, neste sábado (28). O caminhão havia sido tomado de assalto no dia 24 de janeiro deste anos na cidade de São Paulo. No momento da abordagem, foram detectadas adulterações nos elementos de identificação do veículo.





Veículo roubado foi recuperado em Parnaíba - Foto: Divulgação/PRF-PI

De acordo com a PRF, o caminhão era conduzido por um homem de 28 anos, que não teve nem o nome nem as iniciais informados. Questionado sobre as fraudes nos documentos do veículo, o motorista disse não ter conhecimento das adulterações. Ele acabou sendo encaminhado, junto com o veículo, para a Delegacia de Polícia Civil de Parnaíba.

Penalmente, o condutor poderá responder por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e também pelo crime de receptação.

Maria Clara Estrêla, com informações da PRF-PI