Um dos homens mais procurados do Pará é preso após festa em Teresina

Um homem identificado como Edvan da Conceição Rodrigues, um dos homens mais procurados do Estado do Pará, foi preso enquanto saia de uma festa, na Zona Leste de Teresina, na noite do domingo (16). A prisão do suspeito contou com a participação da Força Tarefa da Secretaria de Segurança, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), com informações das diretorias de inteligência das secretarias de Teresina e Pará.



“A prisão do indivíduo aconteceu por volta das 23h. Recebemos as informações de que ele estaria nesse show e, tinha esse mandado de prisão em aberto contra ele. O homem é um dos mais procurados da Justiça do Pará. Ele foi preso na saída da festa”, disse o major Audivan Nunes, coordenador da Força Tarefa.

Cartaz produzido pela Polícia Civil do Pará para ajudar na prisão do suspeito. Foto: PC-PA

Segundo a polícia, o homem era integrante de uma facção criminosa do Estado do Pará. As investigações apontam que Edvan teria participado de um assalto a um avião em dezembro de 2018, no município de Tucuruí.

De acordo com a Polícia Civil do Pará, Edvan é suspeito de envolvimento em outros crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo e homicídio.

A polícia produziu um cartaz para ajudar na prisão do suspeito. Nele, o homem é conhecido como Codó. Edvan Rodrigues segue preso em Teresina à disposição da polícia do Pará.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia