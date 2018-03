Troca de tiros durante assalto termina com uma pessoa morta na zona Norte

Uma troca de tiros ocorrida durante assalto a um bar no bairro Aeroporto, zona Norte de Teresina, terminou com uma pessoa morta. O fato aconteceu na madrugada desta segunda-feira (26), quando uma dupla armada chegou a pé e iniciou um arrastão na parte externa do estabelecimento comercial.



Uma das vítimas, que seria policial, sacou a arma e disparou contra os suspeitos, na tentativa de fazê-los parar. Um ficou ferido e conseguiu fugir, mas o outro foi atingido com dois disparos na cabeça e morreu no local. Os clientes que estavam na área externa do bar tiveram suas carteiras e celulares roubados.

De acordo com agentes da Delegacia de Homicídios, o assaltante morto foi quem iniciou a troca de tiros. Ele teria reconhecido o suposto policial, que estava sentado em uma mesa mais afastada, e disparou em sua direção. A Polícia Civil ainda não conseguiu identificar quem seria o suposto agente da Segurança, assim como o assaltante que morreu também não teve seu nome informado. Segundo a Homicídios, ele não portava qualquer documento de identificação, e andava somente com um revólver calibre 38 municiado.

O suposto policial deixou o bar logo após o ocorrido e antes da chegada da perícia. Já o comparsa do assaltante morto fugiu a pé, mas, mesmo ferido, não chegou a dar entrada em nenhum hospital da região. O corpo do rapaz alvejado foi encaminhado ao IML e o caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios.

Maria Clara Estrêla