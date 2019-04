Trio invade residência e faz reféns na zona Leste de Teresina

Três homens foram presos após invadir residência e fazer moradores reféns. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (15), por volta de 1h, no bairro Ininga, zona Leste de Teresina. Os suspeitos foram identificados como Carlos Henrique Rodrigues Barros, Ítalo Daniel de Carvalho Araújo e Sérgio de Castro Araújo Júnior.



De acordo com a Polícia Militar, vizinhos notaram uma movimentação estranha e acionaram a PM. Ao chegar no local, os policiais constataram que haviam três homens na residência. Eles fizeram um arrastão no local e estavam mantendo como reféns três pessoas que estavam na casa no momento da invasão.

A polícia cercou o local e após alguns minutos de negociação os reféns foram liberados e os homens detidos. Com eles, a PM apreendeu um revólver calibre 38 com seis munições, três veículos, quatro Tvs, um frigobar, um micro-ondas, e instrumentos musicais. Além de eletroeletrônicos, relógios, e jogos de vídeo game.

O material apreendido e os três homens foram encaminhados para Central de Flagrantes de Teresina para os procedimentos cabíveis.

Adriana MagalhãesGeici Mello