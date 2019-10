Dupla é presa por tentar matar o presidente da Câmara Municipal de Algoinha

Duas pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (24) por envolvimento na tentativa de homicídio do presidente da Câmara Municipal de Alagoinha, o vereador Luís Alves Gonzaga, mais conhecido do “Luizão” (PRP). Ele foi vítima de uma emboscada na última sexta-feira (18) quando trafegava por um a estrada vicinal para o município de São Julião.



O veículo em que ele estava foi atingido por pelo menos 20 tiros, mas o vereador conseguiu escapar com vida. Hoje (24) a delegacia de Pio IX, com apoio das demais delegacias da região e da Polícia Militar, chegou a três envolvidos no crime. Eles foram detidos em cumprimento a mandados de busca e apreensão e de prisão. A ação foi coordenada pelo Greco (Grupo de Repressão ao Crime Organizado) e pela DOE (Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil).



O vereador Luís Alves Gonzaga sofreu uma emboscada na semana passada - Foto: Rprodução

Segundo informou o delegado Aureliano Barcelos, titular da Delegacia de Pio IX, foram apreendidas em poder dos acusados diversas armas de fogo e balaclavas (toucas que cobrem a cabeça e o pescoço, deixando visível somente os olhos e por vezes a boca, também conhecida como touca ninja).

A operação foi denominada de Pronta Resposta. “A investigação vai prosseguir para identificar todos os envolvidos nesse atentado ao vereador”, afirmou o delegado Aureliano. Os presos foram encaminhados para a delegacia regional de Pio IX para os procedimentos legais.

Maria Clara Estrêla