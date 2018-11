Três são presos tentando furtar motos próximo a escola durante Enem

No início da tarde deste domingo, 11, três homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar quando tentavam realizar furtos de motocicletas no colégio Euripedes de Aguiar, no bairro Marquês, na zona norte de Teresina, onde ocorria aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018.

Foram detidos Francisco de Assis Rodrigues dos Santos, José Raniel de Andrade Cavalcante, César Lopes Cruz. Os três têm 18 anos e foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Teresina.



“A nossa equipe formada por agentes de segurança está de plantão durante toda operação Enem com rondas ostensiva nas proximidades dos locais de provas neste domingo. A nossa missão é garantir tranquilidade para os estudantes e profissionais que irão trabalhar no evento”, disse major Audivam Nunes, coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle.

Houve, ainda, uma queda de energia numa escola municipal da cidade de José de Freitas, onde também ocorria a aplicação das provas do exame nacional. A interrupção durou cerca de uma hora e meia.

No final da tarde deste domingo, a Secretária de Segurança Pública do Estado divulgou uma nota informando que o segundo dia de aplicação das provas do Enem transcorreu com tranquilidade, não tendo sido registrada nenhuma ocorrência de maior gravidade, além das prisões dos três suspeitos em Teresina.

Material apreendido com suspeitos de tentar furtar motos nas imediações de um local de aplicação do Enem (Foto: Divulgação / SSP-PI)

Cícero Portela