Três são presos por roubarem material de obra da Prefeitura de Teresina

A Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar, conseguiu prender nesta terça-feira (09), três pessoas suspeitas de terem participado do roubo de materiais de construções da obra do Parque Ambiental da Macaúba, de responsabilidade da Prefeitura de Teresina. O roubo aconteceu na tarde da segunda-feira (08), quando o vigia da construção e o irmão dele conseguiram desviar o caminho da carga, avaliada em R$ 25 mil, e leva-la para a cidade de José de Freitas, onde venderam o material.





Foto: Divulgação/Polícia Civil

Dentro do caminhão havia cimento, grades, tinta e demais materiais que seriam utilizados na obra. O veículo foi localizado ontem na cidade de José de Freitas pela Força Tarefa da Secretaria de Segurança. De acordo com o major Audivan Nunes, o caminhoneiro que conduzia o veículo foi enganado pelo vigia e seu irmão. “Encontramos o material em um depósito e conduzimos para a Central de Flagrantes o dono do lugar, que comprou a mercadoria roubada, e mais dois comerciantes que também teriam adquirido os objetos”, relatou.

Os presos foram identificados como sendo César Alves da Silva, Marcos Soares Pereira e José do Carmo Araújo. Eles foram autuados pelo crime de receptação. A polícia está atrás do vigia e de seu irmão, que não tiveram os nomes divulgados. Segundo a PM, o vigia era funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços à construtora responsável pela obra.

Maria Clara Estrêla