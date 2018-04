Três pessoas são presas por roubos e ataques a bancos no Piauí

Três pessoas acusadas de praticarem ataques a instituições financeiras no Piauí foram presas nesta sexta-feira (13) pela Polícia Civil, em ação conjunta do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), com o BOPE e a Diretoria de Inteligência da Secretaria de Segurança. As prisões aconteceram entre Demerval Lobão e Lagoa do Piauí e os acusados foram identificados como Fernando Machado Vasconcelos, mais conhecido como Geleia; Fábio Mendes Gonçalves Cordeiro e Isis Maria Barros de Araújo.





Foto: Divulgação/Polícia Civil

Segundo a polícia, Fernando é considerado um dos maiores assaltantes de bancos em atuação no Piauí e Maranhão, tendo vários mandados de prisão em aberto e participado, também de mais de dez roubos e explosões a agência bancários entre dezembro de 2017 e este mês de abril.

Por meio de nota, a SSP-PI informou que, além dos roubos a instituições financeiras – que incluem tanto Correios, quanto Casas Lotéricas e agências bancárias – o trio teria envolvimento ainda no tráfico de entorpecentes. Isto porque com eles foi apreendida droga e uma balança de precisão, usada para medir a quantidade de entorpecente repassada aos revendedores e usuários. Em poder dos acusados havia ainda uma vasta quantidade de emulsão explosiva.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

Quanto aos outros acusados e integrantes da quadrilha, a SSP-PI informou que eles já haviam sido presos em datas anteriores e que novas prisões relacionadas ao grupo ainda devem acontecer.

Maria Clara Estrêla