Três alvos da Operação Estanque se entregam à PRF em Teresina

Mais três alvos da Operação Estanque foram presos no começo da noite de ontem (23) em Teresina. Flávio Anastácio Veloso, Jadson Neves do Nascimento e Antônio Cardoso da Siva se entregaram acompanhados de seus advogados de defesa na sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal.



Com a apresentação dos presos, seus mandados de prisão, que estavam em aberto, acabaram sendo cumpridos. Após serem ouvidos, eles foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), para fazer o exame de corpo de delito e de lá foram levados para a Casa de Custódia.

De acordo com o inspetor Paiva, da PRF, os três que se entregaram eram responsáveis diretos pela adulteração do combustível que chegava aos postos de gasolina da Capital. Na mistura, os fraudadores acrescentavam mais álcool que o volume determinado pela Agência Nacional do Petróleo e pelo Inmetro, e colocavam até mesmo água para completar o lastro do tanque.



Foto: Divulgação/PRF

A Operação Estanque, que foi deflagrada ontem (23), em ação conjunta da PRF e do Ministério Público, apreendeu aproximadamente de 35 mil litros de combustível adulterado que seria distribuído em todo o Piauí. O esquema criminoso envolvia gerentes de postos, representantes de distribuidoras e motoristas de transportadoras. O combustível adulterado era vendido a um preço abaixo do praticado no mercado.

Segundo o MPT, os donos das distribuidoras permitiam que seus funcionários furtassem uma parte do combustível a ser entregue, como uma contrapartida pelos baixos salários que recebiam. “No contrato, esses motoristas tinham que receber até R$ 3 mil, mas recebiam somente a metade disso. Então para compensar, eles tinham autorização para se apropriar de parte do combustível e vende-lo no mercado negro para completar a renda. Para não fica no prejuízo, essas distribuidoras faziam misturas absurdas no combustível para poder repassá-los aos postos a um preço mais acessível”, foi o que explicou o promotor Edno Moura.

A Operação Estanque envolveu a participação de 135 policiais rodoviários federais e 35 viaturas, além de ter tido o apoio da ANP.

Maria Clara Estrêla