Três agentes penitenciários são afastados após fuga de integrante do PCC

A Secretaria de Justiça do Piauí (Sejus) publicou uma portaria nesta terça-feira (04) determinando o afastamento preventivo de três agentes penitenciários que atuaram na escolta do detento Fleques Pereira Lacerda, que fugiu na noite do último sábado (01) no Hospital do Promorar.



A portaria instaura uma Comissão de Sindicância Administrativa que vai apurar o caso. O Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) da Polícia Civil está conduzindo as investigações. “É proibido ao agente público no exercício dos cargos omitir-se no zelo da integridade física ou moral dos presos ou negligenciar na sua guarda”, pontua o documento.

O detento cumpria pena na Penitenciária Professor José Ribamar Leite e alegou sentir dores no abdômen. Fleques foi conduzido ao Hospital do Promorar, zona Sul de Teresina, para obter atendimento médico.

No entanto, mesmo algemado, o detento conseguiu se desvencilhar dos agentes e fugiu com a ajuda de um comparsa. De acordo com o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí (Sinpoljusp), Fleques Pereira faz parte da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), com sede em São Paulo. O Vice-presidente do Sindicato, Vilobaldo Carvalho contou ao Portal O Dia na segunda-feira (03) que o PCC pode estar envolvido na fuga.

Segundo a Sejus, o afastamento dos agentes é previsto na Lei Complementar Estadual nº 13, de 03 de janeiro de 1994, que prevê a medida cautelar para evitar que os servidores envolvidos não possam influenciar nas investigações do caso.

Para o secretário de Justiça, Carlos Edilson, a medida é preventiva e resguarda a apuração da ocorrência. “Vamos aguardar os desdobramentos das investigações e seremos firmes no caso de negligência ou até mesmo de envolvimento com o crime organizado”, afirmou.

O Portal O Dia tentou nesta terça-feira (04) retomar contato com o Sinpoljusp para comentar sobre o afastamento dos agentes penitenciários envolvidos, mas não obteve retorno do Sindicato até o fechamento dessa matéria.

Lucas Albano com informações da Sejus