TJ decreta nova prisão de suspeitos flagrados com 1 tonelada de cocaína

A 2ª Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) aceitou, nesta terça-feira (13), o pedido feito pelo Ministério Público do Estado e decretou novamente a prisão de André Luís de Oliveira Cajé Ferreira, Vagner Farabote Leite e Alexandro Vilela de Oliveira presos em dezembro do ano passado, em Teresina, suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada no tráfico de drogas.

A decisão atendeu a um recurso apresentado pela 20ª Procuradoria de Justiça, que solicitou a reconsideração da decisão do desembargador José Ribamar Oliveira. No último dia 26 de dezembro, o membro do Tribunal de Justiça, durante o plantão judicial, concedeu habeas corpus que libertou os três presos.

Droga apreendida pela Polícia Civil. (Foto: Arquivo O Dia)

Na última quinta-feira (09, o Ministério Público do Piauí pediu a reconsideração da decisão de soltar os suspeitos, por entender que a manutenção da prisão preventiva dos três era necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Além disso, o MPPI considerou que existia a possibilidade de fuga dos réus, a necessidade de contenção da organização criminosa, a periculosidade dos presos, os riscos à saúde e à ordem pública.

O recurso foi assinado pela procuradora de Justiça Zélia Saraiva Lima. A atuação no processo resulta de trabalho conjunto do Núcleo das Procuradorias Recursais do Ministério Público, composto pela 19ª e 20ª Procuradorias de Justiça.

Os acusados foram presos em flagrante no dia 10 de dezembro de 2019. Durante a ação, a polícia apreendeu 1,1 toneladas de cocaína pura, duas aeronaves, sendo um helicóptero e um avião, além de uma quantia avaliada em R$ 12 mil reais. Ao todo, sete pessoas foram presas, sendo três pilotos de avião. A carga de droga apreendida foiavaliada em aproximadamente R$ 25 milhões.

Nathalia Amaral, com informações do MPPI.