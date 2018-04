Tiroteio na Banda Bandida: audiência é suspensa após 6h30 de depoimentos

A audiência de instrução processual do caso do tiroteio ocorrido na festa Banda Bandida teve início nesta quinta-feira (19), mas precisou ser suspensa por conta do avançado horário.

Fórum Cível e Criminal de Teresina (Imagem: Google Maps)

Além de duas vítimas, foram ouvidas seis testemunhas de acusação e cinco de defesa.

O réu, Wanderson Lima Fonseca, também prestou seu depoimento à juíza Maria Zilnar Coutinho Leal. A audiência teve início às 11 horas e foi suspensa por volta das 17h30.

O advogado de defesa, Marcos Vinícius Araújo, reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva do seu cliente, para que ele possa aguardar o julgamento em liberdade.

O defensor ressalta que Wanderson não está ameaçando testemunhas e não representa perigo à sociedade.

"Nós entendemos que essa prisão preventiva não é mais necessária, porque meu cliente tem residência fixa, bons antecedentes e é réu primário", pondera o advogado.



Marcos Vinícius ressalta que seu cliente é réu confesso, mas a tese levantada pela defesa é de que Wanderson Lima "agiu sob violenta emoção, após injusta provocação da vítima".

As alegações finais da defesa e do Ministério Público serão apresentadas quando a audiência for retomada, o que pode ocorrer ainda este mês.

Wanderson permanece encarcerado desde 16 de janeiro, quando se apresentou no 1º Distrito Policial de Teresina.

Na ocasião, três pessoas foram alvo dos disparos efetuados por Wanderson Lima, e uma ficou em estado grave.

Cícero Portela