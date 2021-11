Tiroteio deixa um morto e cinco feridos em Esperantina

Um homem morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas em um tiroteio registrado no município de Esperantina, no Norte do Piauí, na tarde dessa sexta-feira (05).



Segundo a Polícia Civil, dois homens em uma motocicleta se aproximaram das vítimas e efetuaram diversas vezes. A vítima fatal foi identificada como Raimundo Barros Sousa, de 42 anos. As outras pessoas alvejadas não tiveram as identidades reveladas.

“Os suspeitos chegaram encapuzados e dispararam diversas vezes. O Raimundo foi atingido e morreu no local”, disse o delegado Leandro Damasceno.

A polícia não soube dizer a motivação do crime. Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito foi preso.

As demais vítimas foram socorridas e encaminhadas para um hospital local. A Polícia Civil vai investigar o caso.

