Timon: polícia liberta homem feito refém em sequestro relâmpago

Um homem que não teve a identidade revelada foi libertado por policiais do 11º Batalhão da Polícia Militar após ter sido feito refém durante um sequestro relâmpago. O crime aconteceu no final da última quarta-feira (12), no município de Caxias. Contudo, a vítima só foi libertada na cidade de Timon.



Segundo informações da PM, a vítima foi abordada por criminosos na cidade de Caxias, no interior do Maranhão, e foi mantida refém dentro do próprio veículo, uma Land Rover. Foto: Divulgação/PM De acordo com a capitã Ibiapina, do 11º BPM, os bandidos foram perseguidos de Caxias até a cidade de Timon, onde foram interceptados pelos policiais militares. “A Central de Operações da Polícia Militar em Timon recebeu uma informação que uma pessoa tinha sido feito refém na cidade de Caxias e os assaltantes estariam no carro da vítima, uma Lange Rover, e em um veículo Creta, no sentido da cidade de Timon. Foi feito o acompanhamento tático pelas viaturas de Caxias ao veículo Land Rover e foi dado apoio por guarnições de Timon acompanhando o veículo Creta”, informou a capitã. Durante a fuga, os bandidos colidiram o carro da vítima, no Povoado Carnaúba de Pedra, na zona Rural de Timon, e se evadiram do local. O refém foi libertado e o veículo recuperado. Até o momento, ninguém foi preso.

