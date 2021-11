Timon: Mulher era mantida presa por desconhecidos que roubavam sua aposentadoria

Policiais civis resgataram uma mulher que estava sendo mantida em cárcere privado em uma residência no bairro Parque Alvorada, em Timon. A vítima tem transtornos mentais e foi encontrada em um estado de completo abandono em uma situação insalubre e desumana. O que também chamou atenção foi o fato de que as pessoas que a mantinham presa não terem nenhum grau de parentesco com a vítima e ainda se apropriarem da pensão que ela recebia do INSS.

A informação foi confirmada pelo 2º Distrito Policial de Timon. Por meio de nota, a polícia disse que na residência, além da mulher, vivia um casal que não dispensava qualquer cuidado à vítima. Nas imagens compartilhadas pela polícia, é possível ver que a mulher ficava amarrada em um quarto dividindo espaço com um vaso sanitário cheio de dejetos humanos, alimentos estragados, sem tem sequer uma cama onde pudesse se recostar.

Local onde a mulher era mantida presa - Foto: Divulgação/Polícia Civil de Timon

Ela apresentava diversas escoriações pelo corpo, principalmente nos tornozelos onde ficavam as amarras que a prendiam

Um homem, de 30 anos e identificado pelas iniciais F.A.S, foi preso em flagrante pelos crimes de maus tratos e cárcere privado e encaminhado à Central de Timon. A vítima foi resgatada e encaminhada pelo SAMU para o Hospital do Parque Alvorada em razão do seu estado de desnutrição.

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Timon, deu apoio à ação da polícia para iniciar o acolhimento da vítima na rede de atendimento.

