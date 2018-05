Timon-MA registra segundo homicídio em menos de 24 horas

O município de Timon-MA, localizado na região metropolitana de Teresina, registrou o segundo homicídio em menos de 24 horas. O primeiro caso ocorreu às 22 horas da quinta-feira (10), no Loteamento Boa Vista. Um jovem de 18 anos, identificado como Vitor Manoel Silva dos Santos, foi morto com vários disparos de arma de fogo. Já o segundo caso ocorreu por volta das 18h30 da noite de ontem (11), no bairro Parque Piauí.

A segunda vítima, identificada como Salvador de Oliveira Silva, de 32 anos, foi morto com vários golpes de faca. Segundo informações da Polícia Militar de Timon, equipes do 11º BPM foram informadas sobre o crime no início da noite. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima já se encontrava sem vida.

Um punhal foi encontrado ao lado do corpo, mas nenhum suspeito foi identificado até o momento. O SAMU chegou a ser acionado e confirmou o óbito. O IML e a perícia técnico-científica estiveram no local para recolher o corpo da vítima e realizar a perícia.

Até o momento não há confirmação sobre o que teria motivado os dois homicídios ou se eles estão relacionados. As investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Civil de Timon.

Nathalia Amaral