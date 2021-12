Timon: jovem morre em acidente envolvendo moto e caminhão

Um jovem que não teve a identidade revelada veio a óbito na manhã desta quarta-feira (1º), após sofrer um acidente na BR-316, na cidade de Timon. Segundo informações do Corpo de Bombeiros do município, a vítima pilotava uma motocicleta quando foi atingida por um caminhão em frente ao quartel dos bombeiros.

De acordo com os bombeiros, a vítima trafegava pela rodovia quando foi colhida pelo caminhão, que vinha no sentido da rua transversal. Após o acidente, populares acionaram os bombeiros que, ao chegar ao local, tentaram reanimar a vítima.

"O condutor da motocicleta já estava sem os sinais vitais, verificamos que ele estava em parada cardiorrespiratória e tentamos fazer a reanimação", informou o tenente Raphaello.





O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência também foi acionado e constatou o óbito da vítima ainda no local do acidente. Já o motorista do caminhão abandonou o veículo e evadiu-se do local.

Até o momento a polícia não tem informações sobre a identidade do motorista e as causas da colisão.