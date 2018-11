THE registra dez homicídios nos últimos três dias, dois só nesta segunda

A segunda-feira (26) já começou violenta na Capital piauiense. Somente nesta madrugada foram registrados dois homicídios em Teresina. Um ocorreu no bairro Parque Brasil I, na zona Norte, e outro na Av. presidente Kennedy, zona Sul de Teresina. Nos últimos três dias, 10 assassinatos foram registrados na cidade.



Um homem foi assassinado com um tiro na cabeça enquanto caminhava pelas ruas do bairro Parque Brasil I, região da Santa Maria da Codipi, zona Norte de Teresina. Segundo a Polícia Militar, não se sabe maiores informações sobre as circunstâncias do crime e nem há suspeitos. A vítima foi identificada como Francisco de Assis da Silva de 37 anos de idade. Segundo a polícia Francisco enfrentava problemas com álcool e com drogas.

Foto: Assis Fernandes/O DIA

Já na zona Leste de Teresina, também por volta de 2h desta madrugada, um ajudante de pedreiro, identificado como Francisco da Costa Silva foi assassinado com vários tiros em frente ao Bar do Cosmo, na Av. Presidente Kennedy. Há indícios de se tratar de um caso de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava saindo do bar, onde estava na companhia de amigos, quando dois indivíduos chegaram e efetuaram disparos contra ele. Francisco foi atingido por oito disparos, sendo quatro na região da cabeça, dois no tórax, um no ombro e outro no braço. A vítima morreu ainda no local do crime.

Final de semana

Na tarde deste domingo foi registrado outro assassinato por volta das 15h. A vítima foi identificada somente como Carlos André, de apenas 18 anos de idade. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi perseguida por dois indivíduos e assassinada com golpes de faca. Os criminosos não foram identificados.

Durante a manhã Teresina registrou uma ocorrência de latrocínio nas primeiras horas do dia. O estudante de medicina da Universidade Federal do Piauí, Antônio Rayron Soares de Holanda, 22 anos, foi assassinado depois que reagiu a um assalto quando saía de um terminal de passageiros na Avenida Miguel Rosa, zona Sul de Teresina.

De acordo com o delegado Hildson Rodrigues, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), embora houvesse outras pessoas próximas, somente Antônio reagiu à abordagem, tendo ficado na mira da arma de um dos suspeitos. "Ele foi atingido com um tiro no peito e o que mais chama a atenção é que tiraram a vida do rapaz e não levaram nada. Na pressa de fugir, eles deixaram o celular da vítima no local", relatou o delegado.

A Polícia Militar conseguiu apreender o suspeito de ter matado o estudante. Ele foi identificado pelas inicias G.L.D.A.R, de 15 anos de idade, e foi localizado ainda próximo ao local do latrocínio por volta das 11 horas da manhã. O suspeito, e mais um comparsa, que não teve o nome divulgado, foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

Na madrugada, ainda do domingo, outro homicídio foi registrado pelas equipes do 5ª Batalhão de Polícia Militar, na zona Leste da Capital. A vítima não teve o nome divulgado pela polícia. Informações preliminares contam que ela estaria em uma festa quando foi abordada por dois indivíduos. O homem foi morto por vários disparos.

Mais outros dois homicídios foram registrados na zona Leste no final de semana. No primeiro crime, segundo a Polícia Militar, dois elementos chegaram na casa da vítima, identificada como Delijarde de Souza, 33 anos, e arrombaram a porta. Eles entraram na residência e encontraram a vítima dormindo. A dupla efetuou dois tiros contra ele, que dormia em um colchão no chão da residência. Delijarde morreu ainda no local do crime. O fato correu por volta das duas horas da manhã deste sábado.

Já o segundo caso ocorreu por volta das seis horas da manhã. Segundo informações de populares, um jovem, identificada como Osaeldo da Silva Costa, 24 anos, teria saído de casa para comprar pão em uma padaria nas proximidades quando foi surpreendido por um desafeto que lhe deferiu golpes de faca.

A Polícia Militar não confirma a versão, mas informa que a vítima tinha envolvimento com drogas e que o crime pode ter sido ocasionado por conta de uma desavença com o assassino. Osaeldo foi ferido no peito e nas costas e morreu ainda no local do crime. A mãe da vítima estava em uma parada de ônibus também na avenida e presenciou o ocorrido.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), confirmou mais três casos nos últimos três dias, no entanto se recusou a passar maiores informações. Todos os crimes citados durante está matéria estão sendo investigados pelo departamento de Homicídios da DHPP, sob coordenação do delegado Francisco Baretta.

Viviane MenegazzoLucas Albano