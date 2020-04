THE: polícia prende acusado de cometer dois estupros em menos de 48 horas

Policiais civis prenderam na tarde deste domingo (05) um homem acusado de cometer dois crimes de estupro em menos de 48 horas aqui em Teresina. A ação coordenada pelo Greco (Grupo de Repressão ao Crime Organizado) se concentrou na região do bairro Catarina, na zona Sul da Capital.



Segundo a polícia, além de responder pela acusação de estupro, ele também fazia parte de uma organização criminosa especializada em roubar bancos. As investigações do Greco apontaram que o grupo era formado por seis homens que teriam realizado diversas ações criminosas no Piauí e no Maranhão. Uma delas foi o roubo à agência bancária da cidade maranhense de Pindaré-Mirim.



Polícia contabiliza o material apreendidos com os criminosos - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Os presos foram identificados pelas iniciais J.P.S.C, de Cuiabá-MT; L.A.L.S, de Paraupébas-PA; L.P.O, de Buriticupu-MA; J.B.L, de Rio Preto-SP; E.L.S, de Petrolina-PE; e P.L.S.C, de Morada Nova-CE.



Este grupo criminoso também foi desarticulado ontem com a ação do Greco. Com a quadrilha, a polícia apreendeu explosivos, um revólver com cinco munições intactas e um simulacro de arma de fogo do tipo pistola, além de aproximadamente R$ 140 mil em dinheiro que estava marcado com tinta de segurança de caixas eletrônicos.

Além dos roubos a bancos, um outro integrante da quadrilha também teria pratica um estupro na cidade de Araguaína, em Tocantins. Parte da quadrilha já responde por outros inquéritos policiais.

Maria Clara Estrêla