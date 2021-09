Teresina: Polícia prende integrante de facção criminosa que atua no Piauí e Maranhão

A Polícia Civil do Piauí, através do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) prendeu, na manhã desta quarta-feira (01) um homem por posse irregular de arma de fogo. Harisson Félix Teixeira de Sousa é integrante de uma organização criminosa com atuação no Piauí e no Maranhão e já possui 10 processos na Justiça do Piauí.



(Foto: Divulgação/PCPI)

A prisão de Harisson ocorreu em um apartamento no Condomínio Residencial Orgulho do Piauí, na zona Sul de Teresina, após cumprimento de mandado de prisão condenatória por tráfico de drogas durante investigação contra organizações criminosas e em função de flagrante delito pelo crime de posse irregular de arma de fogo.



Com o homem foram apreendidos dois revólveres. O investigado será autuado por posse irregular de arma de fogo e encaminhado ao sistema prisional.



