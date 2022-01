Teresina: mulher é presa por tentar furtar 5 mil reais em compras de supermercado

Uma mulher de 29 anos, identificada como Elisangela Vieira, foi presa na tarde desta sexta-feira (07), após tentar furtar um supermercado na zona Sul de Teresina. Os produtos que seriam furtados foram avaliados em R$ 5 mil. Segundo a mesma, a tentativa de furto se deu para alimentar seu filho.

Cerca de R$ 4 mil em carnes seriam furtados pela mulher (Foto: Jailson Soares/ODIA)

De acordo com Sargento Gomes, a mulher teria tentado sair do supermercado com diversos produtos no carrinho de compras, como picanha, linguiça, massa para pizza e outros alimentos, mesmo sem ter pago. Ainda não se sabe se ela tem passagem pela polícia.

Diversos produtos estavam no carrinho de compras, como achocolatado, massa para pizza, camarão, entre outros Foto: Jailson Soares/ODIA)

“Esses dados serão levantados. Ela afirma que é de Caxias, no Maranhão. Só não finalizou o furto porque foi interceptada. E chegou a dizer que o furto era para alimentar seu filho, que passa fome”, destaca Gomes.

Ainda segundo o sargento, Elisangela foi encaminhada à Central de Flagrantes de Teresina para os procedimentos cabíveis.



Adriana Magalhães