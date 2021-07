Teresina: motorista morre eletrocutado após encostar caçamba em fio de alta tensão

O motorista de caminhão Daniel Gomes de Sousa, de 39 anos, morreu neste sábado (26) após encostar a caçamba do veículo que conduzia em um fio de alta tensão. O caso aconteceu em uma sucata localizada na Avenida Poti Velho, na Santa Maria da Codipi, zona Norte de Teresina.



(Fotos: Divulgação/Polícia Militar do Piauí)

Segundo a major Elizete Lima, comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que atende a região, a vítima estava em companhia de outro homem, identificado apenas como ‘Zeca Diabo’. Os dois estavam dentro do caminhão quando o incidente aconteceu.

“Fomos informados de que ele levantou a caçamba do caminhão, mas não percebeu que tinha um fio de alta tensão, que tocou no veículo. Ele morreu na hora. O companheiro que estava no caminhão junto com ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT) em estado grave”, disse.

O caminhão chegou a ficar danificado devido à descarga elétrica, inclusive derretendo os pneus.

O Instituto Médico Legal (IML) foi até o local para recolher o corpo de Daniel Gomes.



