Teresina: jovem morre após ser baleado com tiro nas costas no bairro Renascença I

Um jovem identificado com a iniciais T R De Franca, de 25 anos, veio a óbito após ser alvejado no bairro Renascença II, zona Sudeste de Teresina. A ocorrência se deu na Avenida Noé Mendes, por volta das 2h30m da manhã desta sexta-feira (05), quando os policiais foram acionados por populares que estavam presentes no local.

(Foto: Reprodução/Whatsapp)

De acordo com informações do 8º Batalhão da Polícia Militar, o rapaz, conhecido por participar da “Turma do Grau”, grupo de motoqueiros da cidade, foi abordado por dois suspeitos em uma motocicleta, momento em que foi baleado com um tiro nas costas.



(Foto: Assis Fernandes/O DIA)

O jovem foi conduzido por uma ambulância do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) até o Hospital de Urgência de Teresina (HUT) onde recebeu atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.



