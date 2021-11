Teresina: jovem de 16 anos é executado a tiros no Parque Universitário

Um adolescente de 16 anos, conhecido como “Gustavo Magrão”, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (26), por volta das 13h, no Parque Universitário, zona Leste de Teresina.

De acordo com o Coronel Bezerra, do 5° Batalhão da Polícia Militar, o veículo em que os bandidos estavam ainda está sendo identificado. Até o momento, não se sabe o motivo do homicídio. “A família confirmou que ele era usuário de drogas, mas ainda não sabemos o motivo da morte. Pode ter sido por drogas ou por disputa de território”, explica o coronel.



No momento em que os populares ouviram os disparos, acionaram a polícia. Gustavo se encontrava em um “terreno de invasão”, onde ocorreu o crime. O Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) foi acionado, porém o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.



O local da morte foi isolado e o caso agora será investigado pela Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



