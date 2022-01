Teresina: grávida morre eletrocutada ao colocar celular para carregar

Uma grávida de 24 anos morreu na noite desta segunda-feira (24) após receber uma descarga elétrica. Maria Antônia de Araújo Silva teria colocado o celular para carregar quando foi eletrocutada. O caso aconteceu por volta das 20h, no bairro Bela Vista, zona Sul de Teresina. O bebê também morreu com a descarga elétrica.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a jovem já estava sem vida. O Instituto de Medicina Legal (IML) esteve no local para fazer o recolhimento do corpo, que já foi liberado para a família.



(Foto: reprodução)

Equatorial faz alerta aos riscos com eletricidade no período chuvoso

A Equatorial Piauí alerta à população para os riscos com eletricidade no período chuvoso Desde os primeiros dias do ano, o Piauí tem acumulado um grande volume de chuvas de norte a sul do estado. A previsão meteorológica aponta que esse cenário se prolongará até março. Somado às chuvas, os ventos intensos contribuem para situações de perigo, exigindo cuidado e atenção redobrada.



Enchentes, alagamentos, descargas atmosféricas e acidentes com eletricidade são possíveis situações de risco. A fim de levar informações de segurança à população piauiense, a Equatorial Energia dá orientações para evitar acidentes no período chuvoso.



Em dias de fortes chuvas com descarga atmosférica, recomenda-se a retirada da tomada dos equipamentos eletrônicos mais sensíveis. É importante também evitar goteiras perto de instalações elétricas, pois a água conduz energia. Mas os riscos existem não apenas dentro de casa ou em áreas cobertas.



De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Piauí é um dos estados com o maior índice de raios, portanto, o recomendável durante as chuvas é não ficar em áreas descampadas e não se abrigar embaixo de árvores. Os fortes ventos nos dias chuvosos podem provocar acidentes com a rede elétrica, principalmente causados pela queda de galhos e árvores.



De acordo com o Executivo de Segurança da Equatorial Piauí, João Porfírio, um fio energizado em área de alagamento pode ser fatal. “Em caso de cabos elétricos no chão, a orientação é manter distância e entrar em contato com a Distribuidora por meio da Central de Atendimento, ligando para 0800 086 0800, ou para o Corpo de Bombeiros no número 193”, diz o executivo. No primeiro trimestre deste ano, a previsão é de chuvas acima da média no território piauiense.



“A tendência é termos temporais sempre acompanhados, ora da descarga elétrica, ora da rajada de vento. Com esse cenário, os cuidados se redobram nas áreas de risco como lagoas, riachos e rios. Toda rede hidrográfica deve ser monitorada, principalmente pelo risco de alagamentos e inundações”, declara o climatologista Werton Costa.



Confira outras dicas para evitar acidentes com água e energia elétrica:

- Não encoste em postes ou estruturas elétricas para se proteger de enchentes;

- Não toque em aparelhos elétricos com as mãos ou pés úmidos;

- Nunca tente desligar ou religar energia da rede elétrica por conta própria;

- Não tente carregar aparelhos móveis, como celulares, em locais úmidos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no