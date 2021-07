Teresina: bandidos se passam por oficiais de justiça para saquear casa no Porto Alegre

A Polícia Militar se deparou com uma ocorrência inusitada na noite de ontem (08) no bairro Porto Alegre, zona Sul de Teresina, onde bandidos se passaram por oficiais de justiça para saquear uma casa cujo proprietário se encontra viajando. A ação foi impedida graças à rapidez dos vizinhos, que perceberam a movimentação suspeita e acionaram a viatura a tempo.



Os presos foram identificados como Gabriel Rocha Silva e Fernando Martins Santos. Os dois alugaram um caminhão baú para transportar os objetos roubados e chegaram inclusive a mentir para o dono do veículo, afirmando que na verdade iriam fazer uma mudança do Porto Alegre para o bairro Parque Alvorada, em Timon.



Foto: Divulgação/Polícia Militar

A ação se iniciou quando os vizinhos perceberam a movimentação suspeita na casa localizada na Quadra F5. É que o dono da residência está viajando e o fato de haver gente entrando e saindo da casa, levando objetos de valor chamou a atenção. A reportagem de O Dia conversou com um desses vizinhos, que preferiu não se identificar.

“Uma vizinha me chamou pra ir na casa [que estava sendo roubada] dizendo que tinha gente lá dentro e nós estranhamos, porque sabíamos que o dono não estava. Chegamos lá, e eles nos disseram que eram oficiais de justiça e estavam tirando umas coisas, colocando em um caminhão e trocando as fechaduras para retornarem posteriormente. Na mesma hora, a gente saiu e ligou para o dono da casa, comunicamos a situação e ele pediu para voltar para lá ligeiro e chamar a polícia porque era ladrão”, relatou.

O vizinho, então, correu até a sede do 17º BPM, onde relatou o ocorrido. Imediatamente os policiais se deslocaram até a residência em uma viatura e, ao chegarem lá, efetuaram a prisão em flagrante dos dois indivíduos.



Foto: Divulgação/Polícia Militar

“Eles disseram que o proprietário tinha autorizado a retirada dos objetos, mas os vizinhos falaram que era mentira e ligaram para ele em chamada de vídeo. O próprio dono da casa nos esclareceu na hora que eram ladrões e que ele não tinha autorizado ninguém a entrar na casa nem a levar nada lá de dentro. Demos voz de prisão e apreendemos o caminhão e todo o material que já estava dentro”, explicou o soldado Breno, que participou da ocorrência.

Dentro da casa, a polícia apreendeu um pé-de-cabra. No caminhão, os criminosos já haviam guardado um videogame, uma geladeira duplex, um fogão, um forno elétrico, um micro-ondas, uma panela elétrica, um armário de cozinha, dois ventiladores, dois sofás, dois pufes e quatro cadeiras de plástico.

De acordo com a PM, o motorista do caminhão-baú foi ouvido e liberado, porque nada tinha a ver com a ação criminosa. Em conversa com a reportagem, ele relatou que foi procurado pelos criminosos para fazer uma mudança de Teresina a Timon e que, como trabalha com isso, achou a proposta razoável e aceitou.

“Eu cobrei R$ 200 e eles me ofereceram R$ 150. Eu aceitei, porque estava dentro do preço de mercado e não vi nada que gerasse desconfiança, parecia um trabalho honesto como outro qualquer e como faço isso todo dia, aceitei o serviço. Quando os vizinhos chegaram, foi que eu vi que tinha algo errado e quando a polícia apareceu, eles mentiram falando que a mudança era para o Promorar. Para mim, eles haviam dito que era para o Parque Alvorada, em Timon”, relatou o motorista.

Gabriel e Fernando foram autuados por furto qualificado e encaminhados à Central de Flagrantes de Teresina.

Com informações de Tony Silva, da O Dia TV

