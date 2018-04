Tentativa de assalto termina com uma pessoa morta na Vila Irmã Dulce

Uma tentativa de assalto ocorrida na Vila Irmã Dulce na manhã desta sexta-feira (06) deixou uma pessoa morta. Um trio tentou roubar um comércio localizado na Avenida Principal do bairro, mas acabou sendo surpreendido pela Polícia Militar, que passava em rondas numa viatura.



Os policiais imediatamente reagiram com tiros ao perceber que se tratava de uma ação criminosa e os bandidos revidaram. No confronto, um dos suspeitos foi atingido e veio a óbito no local. Dos outros dois, um conseguiu fugir a pé e o outro, um adolescente menor de idade, acabou sendo apreendido.

“Com ele foram encontradas duas armas de fogo. Ainda não sabemos se mais alguém ficou ferido na ação nem se o roubo foi concluído. A fuga dos suspeitos aconteceu tão logos a troca de tiros iniciou”, relata a coronel Elza Rodrigues, porta-voz da Polícia Militar.

O suspeito que veio a óbito não teve seu nome informado pela polícia. Uma equipe da Delegacia de Homicídios esteve no local para colher as primeiras informações e a perícia do IML também foi acionada para remover o corpo. Com a troca de tiros, houve um tumulto na frente do comércio, mas não há registro de mais feridos.

Lucas Albano e Maria Clara Estrêla