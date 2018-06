Tenente condenado por estupro de menina de 12 anos é preso

A Justiça determinou que o tenente do Corpo de Bombeiros Edson Carlos, condenado por estupro de vulnerável em segunda instância, seja recolhido imediatamente ao presídio militar, providência que foi tomada na manhã desta terça-feira (19).



Acompanhado de um amigo, Edson Carlos da Silva Lima teria levado uma adolescente e uma amiga da menina para um balneário, onde teriam ingerido bebidas alcoólicas, e, em seguida, teriam ido pra um motel. O fato ocorreu em dezembro 2009, mas só este ano o bombeiro militar foi condenado pelo Tribunal de Justiça, depois de ter apresentado recurso contra condenação em primeira instância.

A Justiça condenou o tenente a cerca de dez anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Já pelo crime de fornecimento de bebida alcoólica a menores de idade ele não foi condenado porque o crime já havia prescrito à época do julgamento.

Após a condenação penal do tenente, o governador Wellington Dias (PT) determinou a abertura de um Conselho de Justificação pelo Corpo de Bombeiros - procedimento administrativo por meio do qual é avaliada a punição adequada para o oficial, que tem assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O processo pode resultar até na expulsão do militar da corporação. "O conselho já está em sua fase final, e na semana que vem já devemos ter uma decisão", afirma o major Egídio Leite, que é um dos membros do conselho formado para decidir o futuro do tenente no Corpo de Bombeiros.

O pai da menina que teria sido estuprada disse que desde que o crime ocorreu foi aconselhado por diversas vezes a buscar um "acordo" com o bombeiro e desistir da ação penal. Mas decidiu que iria até o fim para que o tenente respondesse pelo crime que cometeu contra sua filha.

"Muitas das vezes as pessoas falaram pra eu pedir indenização e deixar isso pra lá. Mas eu não quero dinheiro não. Eu quero é justiça, quero que ele pague pelo ato que ele cometeu", afirma o pai da garota, que hoje tem pouco mais de 20 anos.

Uma das testemunhas na ação penal foi o dono de um bar localizado no balneário para onde as adolescentes foram levadas. Ele revelou detalhes do crime.

"[...] que os denunciados e as vítimas chegaram lá [no balneário] às 16 horas; não foram ao bar; que levaram bebida, ligaram o som do carro e estavam ouvindo swingueira; que as vítimas chegaram fardadas e depois ficaram de calcinha e camisa de um time de futebol, e que estavam se agarrando com os denunciados dentro d'água; que dava para perceber que as vítimas eram menores", diz um trecho do depoimento prestado pelas testemunhas.

O Código Penal brasileiro estabelece em seu artigo 217-A que é crime de estupro de vulnerável "ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos".

A jurisprudência determina que a ocorrência do crime não é afastada pelo suposto consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima.

Cícero Portela