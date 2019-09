TCE define relator do processo de suspeição de Luciano Nunes

O conselheiro Olavo Rebelo será o relator do processo de suspeição contra o colega de corte, Luciano Nunes, movido pelo governador Wellington Dias (PT) junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI). O sorteio aconteceu na sessão da última quinta-feira (26) e também definiu o membro do Ministério Público de Contas (MPC) que irá acompanhar o processo, o procurador José Araújo Pinheiro Júnior.

Conselheiro do TCE é alvo de processo de suspeição movido por Wellington Dias. Foto: Arquivo O Dia



O presidente do Tribunal, Abelardo Vilanova, afirmou que apesar de ainda não existir uma previsão de quando o relatório será apresentado e votado em Plenário pelos demais conselheiros, disse que o estudo deve levar em consideração os argumentos das duas partes no processo.

“O conselheiro Olavo Rebelo deve estudar o caso de forma concreta e sugerir uma solução [...] Ele vai fazer o estudo, mas acredito que não deve demorar muito tempo, mas não tenho nenhum número de dias ao certo”, explicou Vilanova ao Jornal O Dia.

Durante a sessão que definiu o relator do respectivo processo, o conselheiro substituto Jaylson Fabianh Lopes Campelo, sugeriu que o mesmo acontecesse de forma reservada. “É um assunto interno do próprio Tribunal e que deveria ser decidido, no meu modo de entender, em uma sessão reservada”, no entanto, ficará a encargo de deliberar a respeito disso.

Além do conselheiro Luciano Nunes, outros servidores do TCE também estão incluídos no processo de suspeição movido por Wellington Dias, que nega qualquer tentativa de retaliação política contra o magistrado, que é pai do ex-deputado Luciano Nunes Filho, um dos seus principais adversários na eleição de 2018.

Nathalia AmaralBreno Cavalcante, do Jornal O Dia