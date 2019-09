Suspeitos são flagrados com celulares pela Polícia

Os homens do 13º DP - localizado na Vila da Paz, na zona Sul de Teresina – abordaram uma dupla no bairro Morada nova enquanto eles empurravam um veículo gol (de cor preta), pelas ruas do bairro. Com eles, a polícia apreendeu seis celulares. Os suspeitos não souberam explicar a origem dos aparelhos. Um dos aparelhos já foi recuperado pela proprietária.