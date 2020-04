Suspeitos de atirar em delegado são presos em ação contra roubo de carga

A Polícia Civil do Piauí, em parceria com a Polícia Civil do Maranhão, conseguiu localizar e prender na manhã desta quarta-feira (29) os suspeitos de terem participado do atentado contra o delegado Carlos André, titular da Central de Flagrantes, ocorrido em 29 de março passado.



Na ocasião, o delegado participava fazia uma vistoria em um caminhão apreendido pela Polícia Militar na Vila Irmã Dulce, zona Sul de Teresina. Ele foi até o veículo, estacionado próximo da Central de Flagrantes, para colher algumas informações, quando foi atingido de raspão por um tiro na altura do pescoço. A suspeita é de que os proprietários do caminhão estivessem no local para tentar recuperá-lo.



Operação Carga Pesada investiga roubo de cargas no Maranhão - Foto: Divulgação/ Secretaria de Segurança

Quando foi nesta manhã, os suspeitos foram localizados justamente na Vila Irmã Dulce durante o cumprimento de mandados em uma operação que investiga roubos de carga praticados no Maranhão. Até o momento, sete pessoas foram presas, a maioria delas membros da mesma família que são proprietários de sucatas.

A operação foi denominada de Carga Pesada. Durante as buscas, os policiais apreenderam veículos e materiais com suspeita de origem criminosa. Os presos foram autuados e encaminhados para a Delegacia Regional de Timon, uma vez que os roubos foram praticados no estado maranhense.



Foto: Divulgação/Secretaria de Segurança

A ação se deu sob coordenação do Greco (Grupo de Repressão ao Crime Organizado) com apoio da Polinter e Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A investigação toda ficou à cargo d Polícia Civil do Maranhão.

Maria Clara Estrêla, com informações da SSP-PI