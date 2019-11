Suspeito é preso por furtar baterias de torre de telefonia em Teresina

Um homem identificado como Jeferson de Sousa, de 30 anos, foi preso em flagrante quando tentava furtar seis baterias de uma torre de telefonia móvel, no bairro Parque Poti, na zona Sudeste de Teresina, na tarde desta quarta-feira (06). De acordo com a polícia, o material apreendido foi avaliado em R$ 12 mil.

Segundo o Capitão do Batalhão de Ronda Ostensivas de Natureza Especial (BPRone), Tanaka Hitler, conta que a prisão aconteceu depois de uma denúncia anônima.

Capitão Tanaka explica como ocorreu a prisão. Foto: Elias Fontenele

“Os populares acionaram a gente depois que viram ele entrando no local onde ficam essas baterias dessa torre de celulares. Quando chegamos lá, ele estava saindo com as seis baterias e fizemos a prisão em flagrante. O indivíduo estava vestindo uma farda de uma empresa para não levantar suspeitas e, durante a ação, usou um martelo e alicates para cometer o crime”, disse.

Material apreendido pela polícia. Foto: Elias Fontenele.

Ainda segundo o capitão, o material furtado seria vendido ou usado em paredões de som. “Essas baterias além de serem usadas para telefonia celular são usadas também em paredões de som. Todos os paredões de som grande têm essas baterias de gel. Então elas custam aproximadamente R$ 2 mil e são geralmente vendidas para esse público”, contou.

A polícia informou ainda que Jeferson já tinha sido preso e responde pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Após a prisão, ele foi encaminhado à Central de Flagrantes de Teresina para os procedimentos cabíveis.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia