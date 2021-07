Suspeito é espancado por populares durante tentativa de assalto em Altos

Uma tentativa de assalto na tarde desta terça-feira (27) no município de Altos, região metropolitana de Teresina, terminou com um assaltante rendido e agredido por populares. O suspeito foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com ferimentos na cabeça.

O Portal O Dia apurou que o suspeito chegou em uma loja de celular às margens da BR 343, no centro de Altos, e anunciou o assalto. O proprietário do estabelecimento teria regido e rendido o suspeito. Populares que passavam pelo local chegaram a agredir o homem com socos e chutes.

Foto: Reprodução / Facebook

A loja é alvo constante de assaltos. Em fevereiro deste ano, uma dupla chegou armada ao local, rendeu os funcionários e fugiu em uma moto com uma grande quantidade de aparelho e equipamentos.

