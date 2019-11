Suspeito de tráfico é preso ao tentar fugir da polícia em Timon

Um homem identificado como Wilson Junior de Sousa Pereira, 23 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (08/11), no bairro Joia, em Timon, suspeito do crime de tráfico de drogas. Conhecido na região como Ispante, ele estava solto desde maio, depois de cumprir seis meses de prisão por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo o delegado Cláudio Mendes, do Distrito Policial de Timon, a polícia investigava denúncias de que Wilson Junior continuava atuando no crime de tráfico. Nesta sexta-feira, policiais realizavam etapas da investigação no momento que foram vistos pelo suspeito, que tentou fugir e acabou sendo preso em flagrante com trochas de maconha e dinheiro trocado.

“Tomamos conhecimento que mesmo ganhando liberdade provisória ele continuou traficando. Hoje pela manhã nós fomos fazer um levantamento do local, mas quando estávamos nos aproximando ele saiu correndo”, descreveu o delgado Cláudio Mendes.

Na tentativa fuga, o suspeito jogou uma embalagem por cima de um muro. Os policiais encontraram e descobriram que se tratava de trochas de maconha prontas para comercialização. Com “Ispante”, foram encontrados ainda cerca de R$ 500,00 em dinheiro trocado.

Otávio Neto