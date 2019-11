Suspeito de roubar veículos na capital é preso no São João

José Railson da Conceição Venuto foi preso em uma quitinete no bairro São João. Em seu poder foi encontrado um carro roubado no último dia 23 de outubro na zona Leste de Teresina. O veículo estava usando placa clonada, para não ser reconhecido pela polícia e vinha sendo usado para realizar assaltos e furtos pela Capital. Confirma mais informações na reportagem do programa Roda do Dia.







Francisco Filho - Repórter Rota do Dia