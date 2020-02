Suspeito de matar servidor da Semcaspi é preso ao se apresentar a polícia

O homem identificado como Lourival Bezerra Lima dos Santos, acusado de assassinar o servidor da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (Semcaspi), foi preso nesta quinta-feira (27) depois que se apresentou ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Lourival Bezerra chegou acompanhado do advogado e tinha como estratégia prestar depoimento ao delegado e ser liberado. Porém, com mandato de prisão preventiva já expedido pela Justiça, o suspeito foi surpreendido ao saber que ficaria preso. Do DHPP, Lourival foi levado para a Central de Flagrantes de Teresina.

Segundo o delegado Francisco Costa, o Barêtta, coordenador do DHPP, o inquérito está rico de provas que comprovam a autoria do crime e isso levou a Justiça aceitar o pedido de prisão preventiva. O advogado de defesa José Cardoso confirmou que a arma é do ex-fuzileiro, mas negou que ele tenha sido o autor dos disparos.

Luciano Silva (Foto: Reprodução)

O crime

Luciano da Silva Oliveira, de 41 anos, foi morto no último dia 16 de fevereiro quando estava em um bar no bairro Pirajá, zona Norte de Teresina. Segundo testemunhas, Luciano estava na companhia de Lourival. No momento que se preparavam para deixar o local, Lourival teria sacado a arma e disparado contra Luciano.

Local do crime (Foto: Reprodução)

Otávio Neto