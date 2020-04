Suspeito de matar estudante em parada de ônibus é assassinado

Um homem identificado como Davi Lima de Sousa, mais conhecido como ‘Olho de gato’, foi assassinado na manhã deste sábado (11). Segundo a Polícia Militar, a vítima veio à óbito no Hospital de Urgência de Teresina (HUT).



Davi Lima, mais conhecido como 'Olho de gato' (Foto: Divulgação/PM)

A PM destacou que ‘Olho de gato’ é considerado de alta periculosidade por ter praticado diversos homicídios, incluindo o de Antônio Rayron Soares de Holanda, de 22 anos, estudante do curso de Medicina, na Universidade Federal do Piauí (UFPI).

O crime ocorreu no dia 25 de novembro de 2018 . Davi Lima abordou Antônio Rayron em um terminal de passageiros na Avenida Miguel Rosa, zona Sul de Teresina. O estudante teria reagido ao assalto e acabou levando um tiro no peito, não resistindo ao ferimento e morrendo ainda no local. Nenhum pertence do estudante foi levado pelo criminoso.



A polícia militar ainda chegou a fazer diligência na região em busca do suspeito, mas não conseguiu encontrá-lo.



Isabela Lopes