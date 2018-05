Suspeito de matar delegado saiu da prisão para o Dia das Mães

Um dos homens presos após um delegado da Polícia Federal de São Paulo ser baelado e morto em assalto tinha recebido o benefício da saída temporária do Dia das Mães, segundo informou a Polícia Civil. Renato Oliveira Pereira, de 33 anos, já foi fichado cinco vezes na polícia por roubo. Ele saiu da cadeia no fim de semana para a saída temporária.

Na manhã desta segunda-feira (14) ele participou com um comparsa de um assalto a uma casa no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. O delegado Mauro Sérgio Sales Abdo, de 55 anos, que estava na casa, foi morto pelos bandidos. Dois suspeitos foram presos.

O delegado que atendeu a ocorrência ficou inconformado com o crime. "Um dos indivíduos está preso aqui no hospital e o outro também está sendo conduzido para o Deic", disse o delegado Rodrigo Salgado.

"O indivíduo que está no hospital está numa saidinha de dia das mães. Esse indivíduo tem 33 anos e cinco passagens por roubo - é inconcebível um país sério aceitar uma pessoa com cinco passagens por roubo ter um benefício desses, sair no Dia das Mães e estar aí à solta, realizando crimes."

Policiais rendem dupla que tentou assaltar delegado da Polícia Federal (Foto: Reprodução/TV Globo)

Segundo a polícia, por volta das 5h da madrugada os bandidos pularam o muro e invadiram a casa. Eles ficaram na garagem esperando a família acordar. Um pouco antes da 7h, o delegado da PF abriu a porta da garagem e foi surpreendido.

Ele estava armado e reagiu. Acertou três tiros em um dos ladrões e foi atingido também por três tiros, todos no abdômen.

Um amigo da família disse que foi chamado pela mulher do delegado.

"A esposa me ligou: o que ela me disse foi, ela desceu, fez o café, subiu. Ele desceu pra tomar o café, ela subiu e começou a ouvir tiro e ele começou a berrar: fui baleado, fui baleado", relata Mário Sérgio Ferreira. "E ela desceu, ligou pra polícia, ligou pro hospital, ela é médica do Einstein e ligou pra minha casa em seguida. Chegamos todo mundo junto."

O delegado foi levado para um hospital bem próximo, mas não resistiu e morreu. A Polícia Federal divulgou uma nota de pesar.

Dois suspeitos são presos em casa, na região do Morumbi (Foto: Reprodução/TV Globo)

G1