Suspeito de atirar em três pessoas na frente de escritório é identificado

A Polícia Militar já identificou, através de câmeras de segurança, o homem suspeito de atirar e ferir três pessoas em frente a um escritório de advocacia na tarde de ontem (24), na rua Dr. Arêa Leão, na região centro-sul de Teresina.

Entre os feridos está o policial militar Fabrício Ronyere de Moura Soares, 34 anos, que ficou em estado mais grave. Ele foi atingido com um tiro no abdômen e passou por cirurgia ainda na noite de ontem (23). Hoje, o quadro é estável.

O outro ferido é Jorge Luís Carvalho Oliveira Júnior, de 29 anos, também atingido no abdômen. Após ser atendido no HUT ele foi transferido para um hospital particular. A terceira vítima é Normando Viana de Nascimento, de 49 anos, que levou um tiro no braço.

Não há indício de que tenha havido uma tentativa de assalto. De acordo com a assessoria da PM, o homem, que estava de moto, já chegou ao local atirando. O alvo, de acordo com informações apuradas pelo Portal O DIA, não era o policial. Fabrício estaria apenas acompanhando as outras duas vítimas até à porta do escritório.

Nayara Felizardo