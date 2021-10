Um suspeito de realizar uma onda de assaltos no município de Timon conhecido como “bandido dos olhos azuis” foi preso nesta quarta-feira (20) no bairro Cidade Nova III, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça do Maranhão.

Segundo o delegado Claudio Mendes, do 2º Distrito Policial de Timon, o homem atuava na companhia de uma mulher e foi identificado depois que as vítimas relataram características do assaltante, como os olhos azuis, e a investigação conseguir a placa da moto que era utilizada nos crimes.

Foto: Divulgação / PC

“Esse casal vinha realizando esses roubos até que uma das vítimas conseguiu anotar a placa do veículo. Uma característica marcante é que ele tem os olhos azuis. Fizemos a consulta da placa, estava em nome de uma mulher, e descobrimos que ela tinha um filho com várias passagens no sistema prisional. Ao verificar a foto dele verificamos que ele tinha os olhos azuis. Já ficou bem encaminhado que seria ele o autos dos roubos”, explicou o delegado.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram na residência do suspeito a arma usada nos assaltos, a moto e um jaqueta jeans vestida pela comparsa. “É um indivíduo é bastante perigoso, já tem passagem por homicídio, tem vários roubos. É conhecido da Delegacia de Homicídio por fazer parte de facções criminosas em Timon”, finalizou Claudio Mendes.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!