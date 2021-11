Suspeito de arrastão em casa de delegada é preso com carro roubado na Vila da Paz

Um jovem identificado como Adrian Strochen Ribeiro, de 19 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (05) suspeito de participar do arrastão na casa de uma delegada da Polícia Civil do Piauí, ocorrido no dia 27 de outubro deste ano.



Adrian também é suspeito de ter roubado uma arma de um policial rodoviário federal. Segundo a Delegacia de Polícia Interestadual do Piauí (Polinter), que efetuou a prisão, ele foi detido durante uma operação na Vila da Paz, na Zona Sul de Teresina, em um carro roubado.

Além de Adrian, outros dois homens também foram presos na operação. Com o jovem, a polícia apreendeu ainda uma quantia de R$ 1 mil.

Todos os detidos foram levados para sede da Polinter para os procedimentos cabíveis.

