Suspeita é presa com diversos produtos de roubo; parceiro está foragido

Uma mulher, identificada como Valéria da Silva Sousa, de 32 anos, foi presa suspeita de realizar vários assaltos na cidade de Barras, cidade que fica a cerca de 128 Km de Teresina. A prisão ocorreu na manhã deste sábado (06).



De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher estava agindo com o apoio de um parceiro, que até o momento ainda está foragido. Juntos, eles realizaram vários roubos na cidade, incluindo uma invasão a uma loja de variedades na última sexta-feira (05). As câmeras do estabelecimento registram toda a ação.



Produtos apreendidos. Foto: Divulgação/PM

Segundo a PM, após a identificação das imagens os policiais conseguiram localizar a motocicleta que o casal utilizava para realizar os crimes. Porém, apenas na manhã deste sábado, Valéria foi presa em flagrante ainda com os produtos dos roubos. O parceiro não estava no local.

Com ela foram apreendidas 26 peças de roupas, 76 produtos de cosméticos, 4 bolsas, 63 joias, uma semi joia e 4 relógios. A suspeita e todo o material foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil da cidade para que sejam realizados os procedimentos cabíveis.

Adriana MagalhãesGeici Mello